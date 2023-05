Oberösterreicher unter drei neuen Lotto-Siegern

Kein Gewinn beim Joker

Beim Joker gab es am Sonntag keinen Gewinn im ersten Rang. 249.000 Euro bleiben im Topf, das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl wird bei der nächsten Ziehung am Mittwoch rund 400.000 Euro schwer sein, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.