Festgast in OÖ drohte im Vollrausch mit Mord

Der 32-Jährige war am 1. Mai 2023 gegen 0.30 Uhr bei einem Fest in Stadl-Paura aus. Der Mann war mit den Security-Mitarbeitern in Streit geraten. Dabei wollte er offenbar besonders gefährlich wirken und verlieh seinen Drohungen weiter Nachdruck: „Ich habe daheim Waffen und hole sie jetzt.“ Dann gab er Fersengeld - aber es war unsicher, was er wirklich plante. Also schlug der Sicherheitsmitarbeiter Alarm und rief die Polizei,