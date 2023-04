Nader: „Haben derzeit ganz andere Probleme“

Setzt Marcos Nader seine Karriere fort? Die Frage stellt krone.at-Sportchef Michael Fally hier im Interview Österreichs Box-Aushängeschild am Rande seines Aufenthalts beim Surf Opening 2023 am Neusiedler See. „Es gibt schon einen Entschluss“, sagt Nader auf der Terrasse des „Krone“-Komplexes mit Blick auf den Neusiedler See: „Aber wir haben derzeit ganz andere Probleme“, spielt er auf die „mittelschwere Krankheit“ seines Bruders Daniel an.