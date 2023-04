Torflaute beendet! Ronaldo trifft bei 4:0-Erfolg

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat für seinen Club Al-Nassr wieder einmal getroffen, das erste Mal in vier Spielen bzw. insgesamt das zwölfte Mal in zwölf Spielen in der saudischen Liga. Der Verein gewann am Freitag gegen Al-Raed 4:0, womit die kleinen Titelchancen in Saudi-Arabien vorerst gewahrt wurden.