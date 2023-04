Zwei Nationalparks, aber ein gemeinsames Ziel

Für den Menschen eine schöne Strecke, Zugvögel können „die paar Kilometerchen“ in einem Rutsch durchfliegen, wie Peter Südbeck, der Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer verrät. Gestern wurde – im Rahmen der Bird Experience in Illmitz – eine Kooperationsvereinbarung zwischen Niedersachsen und dem Burgenland unterzeichnet. Der Grund: Beide Nationalparks haben so einiges gemeinsam. Denn auch am weit entfernten Wattenmeer sind die Böden und das Wasser salzig, genau wie im Seewinkel auch. Dementsprechend findet man hüben wie drüben dieselben Vogelarten.