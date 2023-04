Grabher unterliegt Weltranglistenerster Swiatek

Der „Ausflug“ von „Lucky Loser“ Julia Grabher in den Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Madrid ist am Freitag in der zweiten Runde zum erwarteten Halt gekommen. Die Vorarlbergerin rang der Weltranglistenersten Iga Swiatek immerhin fünf Games ab, unterlag der Polin aber klar mit 3:6,2:6.