Schikane an Sets? Tschirner: „Sehr viel stimmt“

Tschirner: „Sehr viel stimmt“

„Im Grundgesetz“, fasst eine Mitarbeiterin zusammen, „heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger“. Die bekannte Schauspielerin Nora Tschirner, die in mehreren Schweiger-Filmen mitwirkte, findet, „dass in diesem Artikel sehr viel stimmt“.