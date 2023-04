Ex-Fußballprofi brachte Polizisten um ihr Geld

„Ich habe nichts versprochen!“

„Es hat vielleicht einen Grund, dass das nicht jeder macht“, weist Richter Philipp Schnabel in Wien auf das hohe Verlustrisiko beim „Forex-Trading“ hin. Das will auch der gebürtige Steirer stets getan haben: „Ich habe nichts versprochen.“ All seine Kollegen hätten Bescheid gewusst, dass sie ihr Geld auch verlieren könnten. Die Worte „sehr sichere Sache“ oder „Verlust ist ausgeschlossen“ habe er, so wie die Zeugen sagen, nie in den Mund genommen.