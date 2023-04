Bundesheer will auch in KI-Systeme investieren

Vertrauen in Bundesheer gestiegen

„Wir sind nicht auf der Insel der Seligen“, so die ÖVP-Politikerin weiter. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg scheint das auch in der Bevölkerung angekommen zu sein: Das Vertrauen in das Bundesheer ist um 20 Prozent gestiegen. „Das Heer liegt damit hinter der Polizei auf Platz zwei“, freut sich die Verteidigungsministerin.