„Plastikfresser werden unser Leben retten“

USA und China investieren Milliarden

In Amerika gibt es schon 60.000 der sogenannten Turbobäume, also „Pappeln, die im Labor genetisch verändert werden, damit sie mehr CO₂ aus der Atmosphäre saugen“. US-Präsident Joe Biden will über die nächsten 20 Jahre 280 Milliarden US-Dollar investieren, China sogar „viermal so viel“. Und Europa? Hinkt wieder einmal hinterher: „Es gibt noch nicht genug Wissen über diese tolle neue Industrie.“ Doch auch wir haben Vorreiter: Unternehmen in Frankreich verwenden Bakterien aus dem Labor, die so gezüchtet sind, dass sie Plastik einfach fressen." Na dann: Mahlzeit!