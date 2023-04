Erdogan lässt sich auch Brückeneinweihung entgehen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan führt seinen Wahlkampf nach einer Erkrankung schon den dritten Tag in Folge nur eingeschränkt fort. Er verzichtete am Freitag auf einen persönlichen Auftritt bei der Einweihung einer Brücke im südtürkischen Adana und schaltete sich lediglich per Video aus seinem Büro zu. Bei zuletzt gehäuften Einweihungen und Eröffnungen wirbt der 69-Jährige in der Regel für seine Wiederwahl am 14. Mai.