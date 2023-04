Slowenien prüft jetzt die Grenz-Retourkutsche

Der Disput um die Grenzkontrollen an der slowenisch-österreichischen Grenze spitzt sich zu. Seit mittlerweile acht Jahren verlängert Österreich die umstrittenen Kontrollen immer wieder - und zieht damit gehörig am Geduldsfaden des südlichen Nachbarn. Jetzt droht Slowenien offen mit Vergeltungsmaßnahmen: Enden könnte der unrühmliche Disput mit einem Stau-Chaos in den Süden.