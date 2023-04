Vorher/Nachher-Bilder zeigen „Hölle“ von Mariupol

Die von Russland besetzte Stadt gleicht einer Wüste der Unmenschlichkeit: zerstörte Gebäude und aufsteigender Rauch so weit das Auge reicht. Straßen und Grünanlagen, die von schwarzen Kratern durchsetzt sind und Wohnviertel, die in Schutt und Asche gebombt wurden. Nichts scheint mehr übrig von einer einst florierenden Metropole am Asowschen Meer.