„Rauben mir den Schlaf!“ Schiri-Ärger bei Sturm

„Mit VAR unbegreiflich“

„Der Elfer war für mich sehr strittig. Aber okay, eine Schiri-Entscheidung, die mit VAR für mich unbegreiflich ist. Aber wir haben heute unglaubliche Moral gezeigt“, so David Affengruber nach dem Abpfiff. Coach Christian Ilzer kriegt bei den Fehlentscheidungen en masse ohnehin schon einen Blutrausch: „Sie rauben mir den Schlaf, ich will gar nicht mehr darüber reden, ich kann es ja eh nicht beeinflussen.“