„Dancing Stars war eine Mutprobe für mich“

Schauspieler, Regisseur und Bestseller-Autor Michael Schottenberg ist diesmal zu Gast in Rudi Dolezals Sendung „Ohne Maulkorb“. Viele erinnern sich auch noch an seine Teilnahme bei „Dancing Stars“ im Jahr 2019, wo er sich schnell in die Herzen der gesamten TV-Nation getanzt hatte. Heute sagt er, dass eine ganz schöne Mutprobe für ihn war.