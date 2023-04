Marco Hallers 20.000 Euro-Rad wurde geschrottet

Das teure Bike hat er mittlerweile in zwei Teilen bei der Bora-Hansgrohe-Zentrale in Rosenheim (D) abgegeben: „Klar ist da keiner happy. Aber es ist eine Versicherungssache - am Ende sind alle froh, dass mir nichts passiert ist.“ Denn Marco hat in dieser Saison noch viel vor - und wird ja Mitte Mai zum ersten Mal Papa.