Altach ist die Heimat der Top-Scharfschützinnen

Apropos Torjägerin: In der Cup-Torschützinnenliste haben die Rheindörflerinnen im Vergleich mit den Finalgegnerinnen gleich doppelt die Nase vorne: Sowohl Linda Natter als auch Maria Olsen brachten es in den ersten vier Runden auf neun Treffer - damit teilt sich das Duo die Spitzenposition in der Cup-Wertung. In der Liga traf Natter auch schon 14-mal - macht in Summe 23 Pflichtspieltore in der heurigen Saison.