Gardasee: Niedrigster Wasserpegel seit 70 Jahren

Durchschnittstemperaturen in Europa um 2,2 Grad höher

Aus dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Bericht des Klimawandel-Dienstes von Copernicus geht hervor, dass in Europa die Durchschnittstemperaturen um 2,2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit angestiegen ist. Der Sommer 2022 war demzufolge der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen.