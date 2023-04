Der Trainer überlässt das Feiern seinen Spielern

Seinen Gefühlen freien Lauf ließ der US-Amerikaner dafür nach dem triumphalen 2:1 in Südtirol. Mit einem Jubelschrei und Freudentränen lag sich das ganze Trainerteam in den Armen. „Ich bin so stolz auf meine Mannschaft und den Betreuerstab, sie alle sind ein Geschenk. Es war von Anfang an unser Ziel, den Titel zu verteidigen, es dann geschafft zu haben, es ist großartig, dass wir das verwirklichen konnten“, strahlt der sonst so ruhige McIlvane.