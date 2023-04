Rebekka Bakken: „Diese Songs gehören jetzt mir“

„Krone“: Rebekka - es ist exakt 20 Jahre her, als du dein erstes Album „The Art Of How To Fall“ veröffentlicht hast, für das es 2006 dann sogar einen Amadeus gab …

Rebekka Bakken: In der Tat. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Für „I Keep My Cool“ bekam ich 2007 noch einen Amadeus. Ich war damals bei Universal Music und deren Mitarbeiter Harry Gruber hatte ein Riesenvertrauen in mich und meine Musik. Er hat mich einfach machen lassen und unterstützte mich überall. Ich habe damals in Wien-Wieden gewohnt und es war eine tolle Zeit. So ein Support zu Beginn einer Karriere ist unbezahlbar. Ich war einige Jahre hier und bin sehr stark mit Österreich und natürlich Wien verbunden. 1994 war ich das erste Mal hier und hier hat mein musikalisches Leben erst so richtig begonnen. Ich lebte auch zehn Jahre in New York, was großartig war, aber Österreich hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen.