Bluttat in Melk: Das passiert mit dem Verdächtigen

Nach der erschütternden Bluttat in Melk vergangenen Donnerstag befindet sich der 42-jährige Beschuldigte nun in U-Haft. Was jetzt folgt: Laut Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, müsse noch ein toxikologisches sowie ein psychiatrisches Gutachten vom mutmaßlichen Täter eingeholt werden.