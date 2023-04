Salzburg: FP holte bei Arbeitern absolute Mehrheit

Teuerung weiter brennendes Thema

Top-Thema für die Bevölkerung war im Vorfeld der Wahl wieder die hohe Inflation. Wie in Kärnten und Niederösterreich war die Teuerung im Wahlkampf sehr präsent. Fast jede zweite Person (44 Prozent) gab in der Befragung von SORA/ISA für den ORF an, sehr häufig über steigende Preise diskutiert zu haben. Ganz besonders war das bei den Wählerinnen und Wählern von SPÖ und KPÖ plus der Fall.