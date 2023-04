Reha-Zentrum eröffnet am Neuen Platz in Klagenfurt

Das Gerüst beim Porcia-Hotel am Neuen Platz in Klagenfurt ist weg, der vierstöckige Altbau glitzert wieder prachtvoll in der Sonne. In der nächsten Woche wird dort das neue Zentrum für Ambulante Rehabilitation der SeneCura-Gruppe fertiggestellt - ein Meilenstein der Kärntner Gesundheitsversorgung.