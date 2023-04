SPÖ Bezirk Neusiedl wirbt mit Video für Doskozil

Die Spannung steigt: Morgen, Montag, startet die große Mitgliederbefragung zur künftigen Parteispitze der SPÖ. Herausforderer Hans Peter Doskozil kann sich dabei auf die Rückendeckung durch seine burgenländischen Genossen verlassen. Besonders der nördlichste Landesteil sticht dabei hervor: Alle Bürgermeister, Vizebürgermeister und Ortsparteivorsitzende der SPÖ des Bezirkes Neusiedl am See haben eine Unterstützungserklärung für „Dosko“ abgegeben. Schon allein damit hätte der Landeshauptmann zur Befragung antreten können, heißt es aus der Bezirkspartei. Damit nicht genug, wurde sogar ein eigenes Video produziert, in dem die Parteimitglieder eingeladen werden, ebenfalls für den burgenländischen Herausforderer zu stimmen.