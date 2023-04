Bus in Flammen: Brücke nach Venedig gesperrt

Die Ponte della Liberta (Brücke der Freiheit), die Venedig mit dem Festland verbindet, ist am Freitag wegen eines Busses gesperrt worden, der auf halber Strecke in Flammen aufgegangen war. Berichten zufolge war der Motor in Brand geraten. Hohe Rauchsäulen waren von Venedig aus zu sehen.