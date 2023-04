Bär, Gämse & Co auf Urlaub im Linzer Schloss

Große Helden, wilde Nachbarn

Insgesamt will die Ausstellung „Wilde Nachbarn“, die am 26. April startet, die Vielfalt der Säugetiere dokumentieren, die seit dem Ende der Eiszeit vor rund 10.000 Jahren in unserem Bundesland zu Hause sind. Erstmals wird ein Luchsweibchen, das 2015 tot im Nationalpark Kalkalpen aufgefunden wurde, präsentiert. Auch der erste Wolf, der nach der Ausrottung der Wölfe im Jahr 1896, in Oberösterreich gesichtet worden ist, lässt sich blicken. Der größte „Held“: Ein Wisent, das einst 1000 Kilo auf die Waage brachte und durchs Land ob der Enns stapfte.