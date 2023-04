Macheten-Angriff: Identität des Opfers noch unklar

Der Unbekannte war nach Mitternacht in der U-Bahnstation von mehreren Männern mit Macheten und Schlägen attackiert worden. Die Einsatzkräfte waren kurz vor 1 Uhr alarmiert worden. Als die Beamten eintrafen, fehlte von den Angreifern und den Waffen jede Spur. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann war nach dem Angriff in der Nacht auf Donnerstag im Eingangsbereich der U-Bahnstation gefunden worden und starb Donnerstagmittag in einem Krankenhaus.