Lage an Tiroler Bahnhöfen am Vormittag entspannt

Trotz der grenzüberschreitenden Zugausfälle durch einen Bahnstreik in Deutschland, ging es am Vormittag an den Tiroler Bahnhöfen ruhig zu. Wie die APA berichtet, habe dies vor allem mit den Railjet-Verbindungen über das Deutsche Eck zu tun. Aufgrund einer Baustelle in Deutschland wäre diese ohnehin im Schienenersatzverkehr geführt worden. Für Fahrgäste in Wörgl bzw. Kufstein heißt es daher umsteigen. Alle Railjets zwischen Innsbruck und Salzburg können seit mehreren Wochenenden nicht nahtlos verkehren.