Egoismus? Coach Glasner spricht vor Hit Klartext

Trainer Glasner hat erneut seinen Verbleib beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison bekräftigt und sein momentanes Zögern bei einer Vertragsverlängerung begründet. Ihm sei die künftige Ausrichtung des Vereins wichtig. Wenn er von seinem Arbeitgeber in diesem Projekt erwünscht sei und sich darin auch wiederfinde, „dann wird es eine Vertragsverlängerung geben. Wenn nicht, dann nicht“, sagte der Oberösterreicher am Donnerstag.