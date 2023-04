Hohe Geldstrafe wegen „plötzlicher Amnesie“

In der darauffolgenden Gerichtsverhandlung gegen den 20-jährigen Lenker leidet die 19-Jährige dann aber plötzlich an Amnesie. „Ich kann mich an nichts erinnern.“ Und das, obwohl auch der Kfz-Sachverständige zum Schluss kommt, dass der Fahrer, als die Ampel auf Grün geschaltet hatte, wohl zu stark aufs Gaspedal getreten war, dadurch die Kontrolle über sein Auto verlor und ins Schleudern, sprich „Driften“ geriet. Und so wird die 19-Jährige wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage zur Angeklagten.