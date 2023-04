Kennedy-Nachfahr will bei Präsidentenwahl antreten

Die Präsidentschaftswahl ist im November 2024. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien werden in den Monaten zuvor durch Vorwahlen bestimmt. Bisher hat die Selbsthilfe-Autorin Marianne Williamson angekündigt, Biden bei der Nominierung der Demokratinnen und Demokraten herausfordern zu wollen. Der 80-Jährige hat selbst am Freitag erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit antreten will und dies „relativ bald“ formell ankündigen werde. Aufseiten der Republikanerinnen und Republikaner will Trump wieder ins Weiße Haus.