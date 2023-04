Traumhochzeit am Wörthersee endet vor Gericht

„Ich wollte meiner Frau den schönsten Tag ihres Lebens bereiten - und dann das“, seufzt der Mann. Was ist passiert? Man hatte mit allem Pomp geheiratet, den es am Wörthersee gibt: Traumblick am Ufer, eine malerische Hotelvilla, feines Essen, von der Sesselhusse bis zum Blumenschmuck alles durchgestylt. Das hat seinen Preis - rund 60.000 Euro.