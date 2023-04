USA warnen Russland: Hände weg von US-Technologie!

Einem Bericht des US-Senders CNN zufolge schrieb das US-Energieministerium einen entsprechenden Brief an die Föderale Agentur für Atomenergie Russlands (Rosatom). Das Schreiben soll bereits vor knapp einem Monat übermittelt worden sein. In dem Brief wird unter anderem darauf hingewiesen, dass Software, Güter und Technologie in dem AKW der US-Exportkontrolle unterlägen.