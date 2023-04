Gegner gewürgt! Ronaldo im Stile eines Wrestlers

Wieder kein Treffer - mit seiner Frust-Aktion in der 57. Minute sorgte Cristiano Ronaldo trotzdem für Schlagzeilen: Bei einem Zweikampf lief er auf Gegenspieler Gustavo Cuellar auf, der versuchte, ihm den Weg zum Ball zu versperren. Der Portugiese nahm seinen Kontrahenten daraufhin in den Schwitzkasten und riss ihn zu Boden. Mit Gelb war Ronaldo noch recht gut bedient, die Szene hätte auch in einem Platzverweis enden können. Erst, als Cuellar am Boden lag, löste Ronaldo den Würgegriff auf.