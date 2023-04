Russen-Schiffe vor Pipeline-Sabotage fotografiert

Insgesamt vier Explosionen hatten im September in der Ostsee mehrere Lecks in die beiden Nord-Stream-Pipelines gerissen, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren. Wer für die Sabotage verantwortlich ist, haben die Ermittlungsbehörden noch immer nicht eindeutig klären können. Zuletzt gab es Berichte über eine mutmaßliche pro-ukrainische Gruppe, die hinter dem Anschlag stecken könnte. Doch auch verdächtige Bewegungen von russischen Schiffen in der Nähe der Explosionsorte vor den Detonationen beschäftigen die Ermittler. Nun soll es Beweisfotos geben!