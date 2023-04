Protz-Villa von Cristiano Ronaldo ist zu mieten

Seit Januar 2023 spielt Ronaldo in der saudi-arabischen Liga für Al-Nassr. Seither steht seine glamouröse Finca in Madrid leer, nun sucht sie allerdings neue Bewohner. Der ehemalige Real-Star will seine Protz-Villa in der La Finca-Gegend von Pozuelo de Alarcon, wo auch David Alaba wohnt, vermieten.