Fünf Salzburger für ihre Zivilcourage geehrt

Veronika Wintersteller strahlt mit ihrer Urkunde in der Hand: „Ich finde, dass es selbverständlich ist zu helfen. Ich freue mich, dass ich hier helfen konnte.“ Sie ist eine von fünf Salzburgern, die am Donnerstag im Karl-Böhm-Saal des Salzburger Festspielhauses für ihre Zivilcourage geehrt wurden. Wintersteller hatte am 4. Juli 2022 Einbrecher beobachtet und durch eine detaillierte Täterbeschreibung der Polizei die richtige Fährte geliefert, die Kriminellen dingfest zu machen - es waren Serien-Täter, wie sich später herausstellte. Ein anderer Salzburger ist gleich zweimal geehrt worden: Anton Elsenhuber. Einerseits durch seine Hilfe zur Ergreifung von Opferstock-Dieben in Hof, andererseits für das „couragierte Vorgehen“ gemeinsam mit Kurt Schoosleitner bei der Ergreifung einer Trick-Betrügerin - die „Krone“ hatte Anfang März über diesen Fall berichtet.