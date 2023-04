Tobias Moretti: „Unser Beruf ist ein Spiegel“

„Shakespeares Figuren sind geschüttelt von ihren Leidenschaften, ihrer Liebe, ihrem Hass oder ihrer unersättlichen Gier nach Macht“, schwärmt Tobias Moretti im „Krone“-Talk. Der beliebte Schauspieler tritt am Sonntag (23. 4.) im Toscana Congress mit „wood Sounds“ auf: In „My love is as a fever“ verbindet sich Shakespeares Literatur mit Barockmusik. Im Ensemble spielt Morettis Frau Julia die Oboe, im Vorjahr hatte sie einen schweren Unfall mit dem Quad.