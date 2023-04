250. Folge: Rudi Dolezal feiert Jubiläum

Mit dabei sind besondere Gäste und die lustigsten und berührendsten Szenen aus den bisherigen 249 Sendungen: Von „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier bis Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, Comedy-Star Michael Mittermeier bis Dagmar Koller und von Deutschlands Superstar Peter Maffay bis Queen-Star Brian May. Rudi machte Koller etwa live in der Sendung einen Heiratsantrag - sie wolle es sich überlegen. Dagegen „gestand“ Barbara Wussow, dass sie in jungen Jahren in Dolezal verliebt gewesen sei. Überflieger Andi Goldberger trainierte im Studio den richtigen Absprung - Fußball-Gott Herbert Prohaska drehte mit Rudi Fitness-Runden.