Radikalisierung findet in sozialen Medien statt

„Man muss einfach Probleme ansprechen dürfen, aber natürlich muss man auch Hilfe anbieten und in der Prävention arbeiten“, bringt es Mansour auf den Punkt. Der in Israel geborene arabische Palästinenser weiß, wovon er spricht. „Ich war selbst radikalisiert, wäre beinahe ein Islamist geworden“, erzählt er bei seinem Besuch in Linz. Gerettet hat ihn die Tatsache, dass er in das weltoffene Tel Aviv ging, um zu studieren. „Durch die Begegnungen habe ich gelernt, dass Menschen mit anderen Religionen auch meine Freunde sein können“, sagt er bei einem Vortrag in Linz.