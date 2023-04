Wagner-Söldner gestehen Mord an Alten und Kindern

„Habe Bewohner eines ganzen Wohnhauses ermordet“

Sawitschew schilderte, dass in der Ukraine in seinem Beisein etwa 70 russische Ex-Häftlinge erschossen worden seien, da sie sich geweigert hätten, den Befehlen zu gehorchen. Darüber hinaus gab er zu, dass er im Jänner dieses Jahres in der ukrainischen Stadt Bachmut auf Befehl 30 F1-Granaten in eine Grube geworfen habe, in der tote und verwundete Ukrainer und Russen gewesen seien.