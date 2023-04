Rathaus-Mitarbeiter sollen kostenlos fit werden

Wer viel Zeit im Bürosessel verbringt, braucht einen Ausgleich. Und dass unsere Gesundheit ein hohes Gut ist, dürfte spätestens seit der Pandemie jedem klar sein. Daher hat sich die Personalvertretung des Magistrats Klagenfurt dafür entschieden, allen rund 1900 Mitarbeitern ein kostenloses Jahr in einem Klagenfurter Fitnesscenter zu ermöglichen. Seit 1. April können die Magistratsangestellten das neue Zusatzangebot in Anspruch zu nehmen. „Das Interesse ist relativ groß!“, erzählt Personalvertreter Robert Kruschitz. Schon knapp 200 Sportbegeisterte hätten sich für das Gratis-Jahr, das am 31. März 2024 ausläuft, im Fitnessstudio angemeldet, um an den dort angebotenen Kursen teilzunehmen.