Rot-weiß-rote Tennishoffnung knackt die Top-30

Nachdem der Harder vorige Woche in Plovdiv (Bul) an der Seite von Marc Majdandzic (D) den zweiten Doppeltitel bei einem ITF-J300er-Turnier in Serie holen konnte und auch im Einzel bis ins Halbfinale vorstieß, scheint der 17-Jährige in der neuen Nachwuchsweltrangliste als 30. erstmals in den Top-30 auf.