Zwei-Meter-Hai landete auf Mallorca an Badestrand

Ein Blauhai hat sich am Sonntag an einem Badestrand der Balearen-Insel Mallorca verirrt: Das zwei Meter lange Tier wurde am Abend an der Cala Llombards bei Santanyí entdeckt und von Anwohnern gefilmt. In dem Clip ist zu sehen, wie das Tier im seichten Wasser gegen die Wellen ankämpft, die es immer weiter an Land spülen.