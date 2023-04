Es wird ernst! Nagelsmann verhandelt mit Top-Klub

Chelsea kommt mit Lampard nicht in Fahrt

Neben Nagelsmann und dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer sollen auch der ehemalige PSG-Coach Mauricio Pochettino, der aktuelle SSC-Napoli-Trainer Luciano Spalletti und Rúben Amorim, Coach von Sporting Lissabon, zu den Kandidaten gehören. Nach der Trennung von Graham Potter ist Frank Lampard als Interimstrainer für Chelsea im Einsatz. In den bisherigen drei Spielen unter seiner Leitung kassierte der Club allerdings drei Niederlagen, darunter in der Champions League gegen Real Madrid (0:2).