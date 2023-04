Paar wurde bei wildem Crash in Innsbruck verletzt

Insassen in Klinik gebracht

Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung und kippte um. Das Paar wurde aus dem Fahrzeug gezogen. „Die 75-jährige mussten mit leichten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden, der Mann wurde durch den Notarzt und die Rettungssanitäter vor Ort erstversorgt und anschließend ebenfalls in die Klinik gebracht“, so die Exekutive. Die Völser Straße war während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck waren mehrere Rettungsteams im Einsatz.