Allergien: Der Heuschnupfen war nur der Anfang

Wenn die Natur im Frühling herzhaft aufblüht, dann endet für Christina Lechner aus Rum die Zeit der Entspannung. Seit ihrer Kindheit leidet die 37-Jährige an einer Pollenallergie. Damit ist sie nicht allein. Der Heuschnupfen - wie es landläufig heißt - ist die häufigste Allergie-Form in unseren Breiten. Auch in Tirol leiden Zehntausende mehr oder weniger stark darunter.