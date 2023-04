Die Anklage steht auf wackligen Beinen

In der Sache selbst tat sich am Freitag wenig: Die Tridonic-Seite versuchte zwar, die Betriebsrätin als unzuverlässige Mitarbeiterin hinzustellen, welche wiederholt zu spät zur Arbeit erschienen sei, bezüglich des Hauptvorwurfs der „Verleumdung und Ehrverletzung“ wurde allerdings keine Munition geliefert. Die Werksleiterin selbst hätte als Zeugin aussagen sollen, blieb dem Prozess aber krankheitsbedingt fern. Nicht zuletzt deshalb fällte der Richter noch kein Urteil. Prozess vertagt. Tridonic betonte unterdessen gegenüber der „Krone“, weiter an einer außergerichtlichen Einigung „in vernünftigen Rahmen“ interessiert zu sein und keinesfalls den Betriebsrat abschaffen zu wollen.