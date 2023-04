Jupiter-Mission verschoben: Grazer zittern weiter

Auf einer riesigen Leinwand im Herzen des Grazer Instituts für Weltraumforschung (IWF) beginnt der Countdown: Noch zehn Minuten, bis Ariane-5 ins All geschossen wird. An der Spitze der Rakete: die Raumsonde Juice, die gespickt ist mit Technik aus der Steiermark. Hunderte Augen, unzählige Handys und Kameras sind auf den Bildschirm gerichtet, der Live-Bilder vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana zeigt.