„Krone“-Testfahrt mit 300 Pferdestärken

Rallyeleiter Martin Dohr: „Die Sonderprüfungen 1 und 3 Vorderlimberg am Freitag werden heuer in Theissenegg gestartet. Es gibt dort keinen Rundkurs mehr. Die Prüfungen 2 und 4 Arlinggraben sind unverändert. Am Samstag finden die bisher gewohnten Vormittags-Prüfungen (Hammer - Prebl und Prebl -Perner) heuer am Nachmittag und die von Nachmittag (Rundkurs Eitweg und Schönweg - Siegelsdorf) am Vormittag statt, wobei es bei Schönweg - Siegelsdorf eine Streckenänderung gibt. Diese Prüfung wurde in den letzten Jahren nie so gefahren.“